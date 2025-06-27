В Японии казнили «Твиттер-убийцу» Такахиро Сираиси

В Японии казнили 34-летнего серийного маньяка Такахиро Сираиси, известного как «твиттер-убийца». Это первая смертная казнь в стране с 2022 года, сообщает Baza .

Серийный убийца находил в соцсетях склонных к суициду жертв. Чаще всего это были молодые женщины от 15 до 26 лет. Затем под предлогом помощи совершить суицид или предложением вместе покончить с собой приглашал девушек к себе домой.

«Я хочу помочь людям, которым действительно больно. Пожалуйста, напишите мне в любое время», — гласило сообщение в профиле Такахиро Сираиси в Twitter (в настоящее время соцсеть X).

Согласно версии следствия, дома Сираиси накачивал жертв наркотиками или алкоголем, после чего насиловал, убивал и расчленял.

Дело удалось раскрыть в 2017 году, когда после исчезновения сестры 23-летний парень начал собственное расследование. В соцсетях девушки брат обнаружил, что сестра искала в Twitter «кого‑то, кто умрет вместе с ней». Затем он увидел ответ Сираиси: «Давай умрем вместе». Парень нашел адрес «твиттер-убийцы» и обратился в полицию.

В ходе обысков в квартире подозреваемого нашли 9 расчлененных тел, спрятанных в холодильники и ящики. Мужчина признал вину и заявил, что убивал своих жертв без их согласия. Обвинение потребовало смертной казни. В декабре 2020 года суд приговорил «твиттер-убийцу» к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение 27 июня 2025 года.