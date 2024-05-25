В Истре арендатору сгоревшего хостела предъявили обвинение

В Подмосковье арестован арендатор сгоревшего хостела, где погибли 8 человек

В городском округе Истра суд до 23 июля арестовал организатора сгоревшего хостела Музаффархона Миртозаева. В результате пожара погибли 8 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

24-летний гражданин Узбекистана арендовал коттедж в СНТ «Снегирь» якобы для личного проживания, но организовал в здании хостел для нелегальных мигрантов. Ночью 23 мая в доме произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, еще один пострадавший находится в медучреждении.

Миртозаеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей), п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Суд по ходатайству следствия избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля текущего года.