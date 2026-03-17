В Иране подтвердили смерть командира сил «Басидж»
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана официально подтвердил гибель командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани, сообщает РИА Новости.
Сначала о смерти военного в Тегеране объявила армия обороны Израиля.
В заявлении КСИР уточняется, что Солеймани погиб в результате «американо-сионистской атаки».
Корпус стражей выразил соболезнования верховному лидеру, народу Ирана и семье погибшего. В сообщении также говорится, что члены организации «Басидж» не оставят кровь Солеймани неотмщенной.
