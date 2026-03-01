В Иране подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи
Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате атак Израиля и США, сообщает РИА Новости.
«Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб», — говорится в сообщении.
В стране в связи с этим объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя.
До этого израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ во время ударов по Ирану якобы убил Хаменеи и ряд чиновников. Среди них начштаб вооруженных сил Саид Мусави, президент страны Масуд Пезешкиан, главнокомандующий армии Ирана Амир Хатами.
Иранские СМИ сразу опровергли информацию об убийстве высшего военно-политического руководства. Там говорили, что Хаменеи перевезли в безопасное место до атак США и Израиля, начавшихся утром 28 февраля.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.