В Иране подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи

Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате атак Израиля и США, сообщает РИА Новости .

«Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб», — говорится в сообщении.

В стране в связи с этим объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя.

До этого израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ во время ударов по Ирану якобы убил Хаменеи и ряд чиновников. Среди них начштаб вооруженных сил Саид Мусави, президент страны Масуд Пезешкиан, главнокомандующий армии Ирана Амир Хатами.

Иранские СМИ сразу опровергли информацию об убийстве высшего военно-политического руководства. Там говорили, что Хаменеи перевезли в безопасное место до атак США и Израиля, начавшихся утром 28 февраля.

