В Ингушетии по делу о хищении арестовали замминистра имущества

В Ставропольском крае суд заключил под стражу заместителя министра по вопросам имущества и земельных отношений Ингушетии. Его арестовали в рамках расследования уголовного дела по статье о хищении, об этом сообщила пресс-служба судов Ставропольского края .

Суд города Ессентуки удовлетворил ходатайство следствия об аресте чиновника, фигурирующего в деле как гр. Т. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В результате слушания его взяли под стражу на период 1 месяц и 6 суток, то есть до 24 апреля 2026 года.

По данным расследования, подозреваемый осуществлял противоправную деятельность не в одиночку, а в составе преступной группы. В нее, согласно следствию, также входили исполняющий обязанности начальника центра финобеспечения МВД по Ингушетии, главный бухгалтер и бывший юрисконсульт ОМВД «Сунженский».

Предварительно установлено, что в период с января 2020 по апрель 2025 года сообщники, используя поддельные документы — заявки на финансирование, расходные расписания и банковские реестры, — похитили свыше 578 миллионов рублей. В этих документах содержалась ложная информация о суммах, якобы предназначенных для выплаты заработной платы, довольствия и иных пособий сотрудникам полиции.

На момент публикации заметки постановление суда в законную силу еще не вступило.

