сегодня в 00:43

В Ингушетии неизвестные расстреляли мужчину и скрылись

Вечером 14 апреля неизвестные расстреляли мужчину в Ингушетии, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по республике.

Инцидент произошел в сельском поселении Экажево Назрановского муниципального района. Злоумышленники выстрелили не менее пяти раз из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя. Пострадавшего увезли в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

Подозреваемые сразу скрылись на машинах без номеров. Следователи на месте происшествия нашли гильзы калибра 9×18 мм и другие следы преступления.

Ранее в Чечне 17-летний юноша напал с ножом на дорожных полицейских. Налетчика уничтожили ответным огнем.