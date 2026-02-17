В Индии медведь напал на фермера, его семью и соседей

В Индии медведь напал на группу односельчан, работавших на полях

В индийском штате Махараштра, в округе Нандед, произошло нападение медведя на группу сельских жителей, сообщает «Царьград» со ссылкой на Devidiscourse.

ЧП случилось 10 февраля в вечернее время. Хищник, выйдя из лесного массива, напал на 55-летнего фермера Датту Балирама Джадхава, который погиб на месте. Прибежавшие на крики односельчане и члены семьи также были атакованы животным и получили ранения.

В медицинское учреждение госпитализировали восемь пострадавших. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, остальные раненые, хотя и травмированы, но опасности для их жизни нет.

В настоящее время силами лесного департамента организован поиск опасного зверя. Населению близлежащих поселений рекомендовано соблюдать предельную бдительность и воздержаться от посещения полей в темное время суток.

