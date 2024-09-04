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В Химках на МЦД-3 загорелась электричка

В Химках на третьем Московском центральном диаметре загорелась электричка, инцидент произошел на станции «Левобережная», сообщают очевидцы.

Под одним из вагонов состава появился густой дым и огонь. Пассажиры покидали вагоны, выбивая окна.

По предварительным данным, у поезда мог загореться двигатель. Обошлось без пострадавших.

Подробности происшествия выясняются.

Сейчас задерживаются поезда дальнего пригорода и МЦД-3, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.