В Химках на лавочке нашли брошенного младенца

Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах оставления грудного ребенка матерью на улице без присмотра, пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Младенца нашли на лавочке на улице Микояна. Полиция оперативно отреагировала на сигнал и забрала ребенка в отдел, затем передала медикам и начала искать родителей мальчика.

Позже в полицию обратилась нетрезвая и агрессивная женщина, которая ругалась и оскорбляла всех вокруг. Оказалось, что она является матерью брошенного на лавочке младенца.

Очевидцы рассказали, что женщина потеряла ребенка, когда распивала алкоголь с мужчиной. Она оставила сына с собутыльником и поднялась к себе в квартиру. В течение двух часов малыш плакал, а житель Подмосковья не мог его успокоить.

В отношении матери составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). В отношении нее примут меры по итогам разбирательства и в соответствии с действующим законом.

Ранее сообщалось, что в Приморье в лесу без присмотра родителей оказался шестилетний мальчик. Жизнь ребенку спасла собака, которая согревала его всю ночь.