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В Германии танк бундесвера выстрелил холостыми патронами на федеральной трассе

В немецкой Баварии двигавшийся на учения танк бундесвера открыл огонь на автодороге. В боекомплект вошли холостые снаряды, сообщает РИА Новости.

Гильзы приземлились на авто, которое проезжало мимо. За рулем машины находилась 32-летняя женщина. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины инцидента, произошедшего 14 июля, предстоит установить. Повреждений удалось избежать, поскольку при движении бронетехники в колоннах для безопасности орудия поднимают вверх.

Танк располагался в колонне бундесвера, которая передвигалась по автобану B12 в сторону города Пасса.