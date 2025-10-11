В Электростали частично рухнула крыша горящего на 1,5 тыс «квадратов» склада

сегодня в 11:09

В Электростали спасатели локализовали пожар на складе на 1,5 тыс «квадратов»

Сотрудники чрезвычайного ведомства сумели потушить открытое горение, а также локализовать пожар на складе в подмосковной Электростали, сообщили в пресс-службе МЧС РФ .

Предварительно известно, что спасатели локализовали пожар, площадь которого на тот момент достигала 1,5 тыс. кв. м. Из-за возгорания в здании частично обрушилась крыша.

К 11:00 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. Для тушения пожара специалисты используют в том числе высотную технику.

Ранее сообщалось, что в Электростали произошел мощный пожар на складе. Момент происшествия попал на фото, на котором виден черный густой дым.

