В Екатеринбурге мать пять дней искала сына, а он лежал мертвым в шкафу

В Екатеринбурге женщина пять суток пыталась найти своего 33-летнего сына, пока не обнаружила его тело в собственной квартире. Предполагается, что молодого человека убил и поместил в шкаф его старший брат, сообщает E1.RU .

Предварительно известно, мать и погибший мужчина проживали в трехкомнатной квартире на улице Мира. Одну из комнат использовали как мастерскую, где работали оба брата.

После очередного конфликта 37-летний мужчина убил младшего брата и скрыл тело в этой же комнате. Женщина не посещала мастерскую, но через пять дней, почуяв странный запах, открыла шкаф и обнаружила там тело младшего сына.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Предполагаемого убийцу уже разыскивают. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

