В Егорьевске сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему в ДТП

В подмосковном Егорьевске сотрудники Росгвардии оперативно отреагировали на дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о ДТП поступила экипажу Росгвардии во время патрулирования. Правоохранители незамедлительно прибыли на место аварии, где обнаружили, что один из водителей нуждается в медицинской помощи.

Росгвардейцы вызвали экстренные службы и до прибытия скорой помощи контролировали состояние пострадавшего. Мужчину оперативно доставили в ближайшую больницу, где врачи подтвердили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель и пассажир второго автомобиля не пострадали.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии удалось предотвратить возможные осложнения и обеспечить своевременную помощь пострадавшему.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.