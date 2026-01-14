В ДТП со школьным автобусом под Красноярском погиб один человек

В Красноярском крае произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате происшествия погибла молодая девушка, а один из школьников получил травмы, об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Предварительно известно, что авария произошла на трассе «Саяны», соединяющей Минусинск и Красноярск. На отрезке пути автобус, перевозивший 13 школьников, столкнулся с легковым автомобилем. За рулем легковушки была молодая девушка, она погибла на месте.

Кроме того, травмы получил один из учеников. Медики подозревают у него переломы ноги и бедра со смещением. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу.

В регионе несколько дней наблюдались обильные осадки в виде снега, и в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий непогоды. Также компетентные специалисты устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

