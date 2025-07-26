сегодня в 05:46

В Домодедово легковушка загорелась после удара грузовика

В городском округе Домодедово произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, столкновение было настолько сильным, что легковая машина не только получила серьезные повреждения, но и загорелась после удара.

В результате аварии пострадали два человека, оного из них экстренно госпитализировали бригады скорой помощи. Грузовик отделался повреждениями переднего бампера

На кадрах с места ДТП видно, что легковой автомобиль практически уничтожен. Пожарным пришлось оперативно тушить возгорание, чтобы предотвратить взрыв топливного бака.