В Добрянке раскрыли детали о семье подростка, убившего учителя

Девятиклассник, обвиняемый в убийстве 55-летней учительницы Олеси Багуты в Добрянке Пермского края, воспитывался в полной семье. Об этом сообщают местные жители, передает aif.ru .

По данным издания, подросток рос в полной семье. Родители давно переехали в Добрянку, где у них родились двое детей. Мать некоторое время работала в спецшколе, отец ездил на вахты.

«Там родился первый ребенок, потом появился Миша. С четвертого класса начались проблемы с учебой. Мать работала сутками, отец ездил по вахтам. Видимо, где-то его упустили», — отметила местная жительница.

Другая утверждает, что в семье были хорошие отношения, агрессии к подростку не проявляли.

«Он один раз оставался на второй год», — рассказала женщина.

Ранее СМИ писали, что Олеся Багута обращалась в полицию из-за угроз со стороны ученика в адрес ее семьи. Подростка не допустили к экзаменам, что могло стать одной из причин нападения.

Утром 7 апреля девятиклассник напал на учительницу возле школы № 5 и нанес несколько ножевых ранений. Женщину госпитализировали, но спасти не смогли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и халатности. Педагога похоронят 9 апреля в Добрянке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.