В дагестанской Махачкале живодеры скинули четырех котов с 11 этажа
Из окна 11 этажа дома на улице Эльзы Ибрагимовой в дагестанской Махачкале выбросили четырех котов. Об этом сообщает «Нетипичная Махачкала I Дагестан».
В подъезде находится квартира, в которой, предположительно, собираются наркоманы. Соседи вызвали участкового.
На опубликованной записи девушка держит в руке котенка. Она рассказала, что питомца обмазали краской и сбросили с высоты. Видно, что у него разбит рот.
Какие еще травмы получило животное, пока неясно. Однако видно, что кот уже окоченел.
