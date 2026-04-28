сегодня в 17:09

В дагестанской Махачкале живодеры скинули четырех котов с 11 этажа

Из окна 11 этажа дома на улице Эльзы Ибрагимовой в дагестанской Махачкале выбросили четырех котов. Об этом сообщает « Нетипичная Махачкала I Дагестан ».

В подъезде находится квартира, в которой, предположительно, собираются наркоманы. Соседи вызвали участкового.

На опубликованной записи девушка держит в руке котенка. Она рассказала, что питомца обмазали краской и сбросили с высоты. Видно, что у него разбит рот.

Какие еще травмы получило животное, пока неясно. Однако видно, что кот уже окоченел.

