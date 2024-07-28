В Дагестане река Самур вышла из берегов и смывает все на своем пути

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Несколько сел в Дагестане остались без света из-за вышедшей из берегов реки

Жители нескольких дагестанских сел остались без света из-за того, что переполненная дождевыми водами река Самур вышла из берегов и на бешеной скорости смывает все на своем пути, в том числе опоры ЛЭП, пишет SHOT .

Местные жители сообщают, что река Самур вышла из берегов вместе со своими притоками из-за обильных осадков в регионе. Бурные потоки воды прокладывают себе путь через населенные пункты, уничтожая участки и снося опоры линий электропередачи.

Из-за стихии уже пять сел в Рутульском районе остались без электричества. В селе Шинах потоками воды разрушило мост и затопило дороги. Жители бьют тревогу из-за происходящего.

Ранее из-за ливней в Омске затопило подземный пешеходный переход. Местные дети воспользовались моментом и устроили опасные игры, превратив лестницу в аттракцион аквапарка.