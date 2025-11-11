В Дагестане главу медицинского колледжа заподозрили во взяточничестве

Директор одного из учебных заведений Дагестана задержан в связи с подозрением в попытке передачи взятки в размере 2 млн рублей сотруднику регионального управления ФСБ, об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Дагестан .

По данным следствия, в конце октября 2025 года глава образовательного учреждения предложил взятку представителю правоохранительных органов в размере 2 млн рублей. Целью данного действия было прекращение проводимой проверки финансовой деятельности организации и утаивание обнаруженных в ходе нее нарушений. Сотрудник УФСБ отказался принять предложенные средства, после чего подозреваемый был задержан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ, ч. 5 «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».

Предварительно известно, что задержанным является директор медицинского колледжа.

