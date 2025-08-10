В Чите рухнуло пустующее общежитие бывших студентов ЧТОТиБ

сегодня в 10:36

Общежитие Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса (ЧТОТиБ) рухнуло на улице Бабушкина в Чите, здание было пустующим, сообщает Babr Mash .

Раньше в этом общежитии проживали студенты ЧТОТиБ.

Следователи организовали проверку по данному факту. Они разыскивают владельцев здания и планируют поговорить с теми, кто ответственен за его эксплуатацию.

На фото с места ЧП видно, что рухнула часть здания в середине дома. Видны трубы, межкомнатные двери и кирпичная кладка.

Ранее в Уфе обрушилась часть здания общежития. Оно не эксплуатировалось с 2024 года и было отключено от газа.