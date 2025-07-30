В Уфе рухнула часть здания общежития

Вечером 30 июля в Уфе обрушилась часть здания общежития, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Само здание находится на улице Коммунистическая. На месте работают экстренные службы.

Известно, что здание не эксплуатировалось с 2024 года и от газоснабжения отключено.

По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал. Причина ЧП пока выясняется.

Отмечается, что ранее здание эксплуатировалось, как общежитие Башкирского кооперативного техникума.

Также 28 июля обрушился целый подъезд с пятого по первый этажи на улице Ляхова в Астрахани. Предварительная причина — размытый фундамент.