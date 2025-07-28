Появились первые пострадавшие после обрушения многоквартирного дома в Астрахани

SHOT: минимум три человека пострадали при обрушении дома в Астрахани
Происшествия

Фото - © МЧС России

По меньшей мере три человека пострадали при обрушении части многоквартирного дома в Астрахани, утверждает SHOT. Рухнувшее здание признавали аварийным еще несколько лет назад, однако расселение его жильцов началось только в 2025 году.

ЧП  случилось в доме № 6 на улице Ляхова. Обрушился целый подъезд с первого по пятый этажи.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Завалы разбираются вручную.

Прочие подробности выясняются.

Три дня назад, 25 июля, обрушение жилой многоэтажки произошло в Саратове. В результате произошедшего, по последним данным, семь человек погибли и 18 пострадали. МЧС заявляло, что в саратовском доме мог взорваться газ, что вызвало последующее разрушение части здания.