Появились первые пострадавшие после обрушения многоквартирного дома в Астрахани

SHOT: минимум три человека пострадали при обрушении дома в Астрахани

По меньшей мере три человека пострадали при обрушении части многоквартирного дома в Астрахани, утверждает SHOT . Рухнувшее здание признавали аварийным еще несколько лет назад, однако расселение его жильцов началось только в 2025 году.

ЧП случилось в доме № 6 на улице Ляхова. Обрушился целый подъезд с первого по пятый этажи.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Завалы разбираются вручную.

Прочие подробности выясняются.

Три дня назад, 25 июля, обрушение жилой многоэтажки произошло в Саратове. В результате произошедшего, по последним данным, семь человек погибли и 18 пострадали. МЧС заявляло, что в саратовском доме мог взорваться газ, что вызвало последующее разрушение части здания.