В России произошло новое обрушение дома спустя 3 дня после трагедии в Саратове
В Астрахани обрушился многоквартирный дом
Фото - © скриншот/МЧС России
В Астрахани произошло обрушение жилого многоквартирного дома на улице Ляхова. Спасатели разбирают завалы, ведется поиск возможных пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС России.
В доме № 6 на улице Ляхова обрушилась часть подъезда. Сотрудники чрезвычайного ведомства проводят эвакуацию жильцов.
Baza со ссылкой на МЧС уточняет, что дом на Ляхова, в котором произошло обрушение, в 2020 году признали аварийным.
Прочие подробности произошедшего уточняется.
В пятницу, 25 июля, в Саратове произошел взрыв в многоэтажке, вызвавший обрушение подъезда. По последним данным, в результате трагедии погибли семь человек, в том числе малолетний ребенок, 18 людей пострадали.