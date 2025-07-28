В России произошло новое обрушение дома спустя 3 дня после трагедии в Саратове

В доме № 6 на улице Ляхова обрушилась часть подъезда. Сотрудники чрезвычайного ведомства проводят эвакуацию жильцов.

Baza со ссылкой на МЧС уточняет, что дом на Ляхова, в котором произошло обрушение, в 2020 году признали аварийным.

Прочие подробности произошедшего уточняется.

В пятницу, 25 июля, в Саратове произошел взрыв в многоэтажке, вызвавший обрушение подъезда. По последним данным, в результате трагедии погибли семь человек, в том числе малолетний ребенок, 18 людей пострадали.