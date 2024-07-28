В Челябинской области рассказали о первых жертвах потопа

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Как минимум 2 человека погибли во время потопа в Челябинской области

На Южном Урале стало известно о первых жертва затопления. В городе Коркино Челябинской области обнаружили тело пенсионера, сообщает «Царьград».

Мужчина перед потопом пил алкоголь несколько недель подряд. На данный момент его эвакуировали в пункт временного размещения вместе с остальными гражданами, но он сбежал.

Вторую жертву заметили в городе Сатка. Здесь в одном из домов было застолье у компании. Скончавшийся был гостем тусовки, приехавшим из другого района.

В СК отметили, что окончательную причину двух смертей установят судмедэксперты.