В частично расселенном доме в Москве произошел пожар
В Москве произошел пожар в частично расселенном доме. Его уже потушили, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.
Вечером 14 марта в столичную Службу 112 поступило сообщение о пожаре на улице Инженерной. На место незамедлительно выехали расчеты пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая отделение АСО № 3.
Возгорание произошло в частично расселенном жилом доме. На третьем этаже загорелись личные вещи и мебель в двух квартирах. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные провели разведку и приступили к тушению. Для проверки помещений были сформированы звенья газодымозащитной службы.
Возгорание удалось полностью ликвидировать в 21:26. Пострадавших в результате нет.
