В частично расселенном доме в Москве произошел пожар

В Москве произошел пожар в частично расселенном доме. Его уже потушили, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.

Вечером 14 марта в столичную Службу 112 поступило сообщение о пожаре на улице Инженерной. На место незамедлительно выехали расчеты пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая отделение АСО № 3.

Возгорание произошло в частично расселенном жилом доме. На третьем этаже загорелись личные вещи и мебель в двух квартирах. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные провели разведку и приступили к тушению. Для проверки помещений были сформированы звенья газодымозащитной службы.

Возгорание удалось полностью ликвидировать в 21:26. Пострадавших в результате нет.

