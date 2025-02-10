В больнице Подмосковья старику пришили руку к животу

В Подмосковье 89-летнего пенсионера спасли, пришив ему руку к животу

В больнице подмосковной Черноголовки провели операцию 89-летнему мужчине, страдавшему сильным раздражением кожи. Пожилому пациенту пересадили кожу с его живота на руку, сообщает «МК: срочные новости» со ссылкой на Минздрав Московской области.

На кисти пенсионера было сильное раздражение, и доктора решили проводить пересадку. Для этого решили использовать кожу передней брюшной стенки пациента.

Подмосковный Минздрав опубликовал фотографии руки 89-летнего мужчины, снятые до и после операции. Ведомство также обнародовало снимок, как часть живота пенсионера пришивали к его руке.

Пенсионер уже успел поправиться и чувствует себя хорошо. Раны зажили и на его руке, и на животе.