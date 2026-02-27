В больнице Кузбасса избили пенсионерку и не давали ей увидеться с родными

Семья из Кузбасса пытается вернуть бабушку из больницы. По словам ее родных, пожилую женщину избили и насильно удерживают в медицинском учреждении, сообщает Telegram-канал «112».

Близкие пенсионерки из Мариинска рассказали, что после сдачи анализов ее силой привязали к койке.

На опубликованных кадрах видно, что на лице пожилой женщины есть синяки. Отмечается, что на теле видны следы побоев. Персонал больницы объясняет это деменцией женщины и заявляет, что женщина якобы агрессивно сопротивлялась процедурам. При этом родственники не замечали у женщины проблем с рассудком.

Состояние бабушки заметила внучка, когда пришла в больницу с сотрудниками полиции. До этого она могла связаться с пациенткой и передать ей вещи через сотрудников. Возбуждено уголовное дело о халатности.

