«В башку воткну нож»: в Балашихе полуголый мужчина несколько дней нападал на людей

Полиция задержала полуголого мужчину за нападения с ножом на жителей Подмосковья

Жители подмосковной Балашихи несколько дней страдали из-за неадекватного поведения полуголого мужчины, который с ножом нападал на прохожих, останавливал машины и пытался ранить автомобилистов, сообщает Mash .

Несколько перформансов злоумышленника попали на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина останавливает во дворе движущуюся машину. Водитель опускает стекло, чтобы уточнить, что от него хочет прохожий, и едва не становится его жертвой.

«В башку сейчас воткну нож», — говорит полуголый мужчина и пытается нанести ножом соответствующий удар.

Автомобилист успел увернуться от нападения, после чего резко поехал вперед, что, вероятно, спасло ему жизнь.

В настоящее время полиция уже задержала агрессора. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Уже известно, что житель Балашихи не только нападал на прохожих и автомобилистов, но и сбрасывал на них камни с балкона своей квартиры.

Ранее в Москве полиция задержала полуголого мужчину, который загорал на детской площадке. Горожанин проявил агрессию в отношении родителей, которые сделали ему замечание.