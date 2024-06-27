Загоравших на детской площадке в Москве полуголых мужчин арестовали

Чертановский районный суд города Москвы рассмотрел административные протоколы в отношении двух мужчин, которые в полуголом виде загорали на детской площадке. Их арестовали на 10 и 15 суток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Сергею Мартову и Дмитрию Федосову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мартова посадили на 15 суток, а Федосова — на 10.

Инцидент произошел на юге Москвы. Мужчины в полуголом виде загорали на детской площадке, что возмутило мать двоих детей. Женщина сделала замечание отдыхающему.

В ответ он набросился на нее с кулаками, ударил по голове и пнул по ногам. Пострадавшая смогла запечатлеть происходящее на телефон, а затем отправилась в полицию.