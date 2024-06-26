Загоравший в трусах на детской площадке москвич избил женщину за замечание

Правоохранителям поступило сообщение о противоправных действиях мужчины на детской площадке, расположенной на Криворожской улице в Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Заявительница рассказала, что сделала замечание мужчине, загоравшему на детской площадке в одних трусах. За это гражданин нанес ей телесные повреждения.

По факту произошедшего началась проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее в Сети появились кадры, на которые попал момент конфликта. Их сняла пострадавшая мама с детьми. На видео видно, как полуголый мужчина беззаботно принимает солнечные ванны, а после сделанного замечания резко подрывается и, нецензурно выражаясь, набрасывается на женщину с кулаками.