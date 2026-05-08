В Балашихе за четыре часа потушили лесной пожар

Лесной пожар ликвидировали 7 мая вблизи микрорайона ВНИИПО в Балашихе. Возгорание заметили местные жители и сообщили о нем по телефону 112, после чего огонь потушили за четыре часа, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Очаг возгорания обнаружили в одном километре от микрорайона ВНИИПО. Информацию о пожаре передали в региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса.

В ликвидации участвовали 12 сотрудников лесопожарных формирований и три единицы техники. Огонь удалось полностью потушить чуть более чем за четыре часа.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемых устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы направлены в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

За поджог, повлекший лесной пожар, предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей для физических лиц, до 110 тыс. рублей — для должностных и до 2 млн рублей — для юридических лиц. Также возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.