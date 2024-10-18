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В Балашихе нашли 15 объектов недвижимости, похищенных у Минобороны

Следователи обнаружили в Балашихе комплекс недвижимости из 15 объектов, который похитили у Минобороны. Их стоимость оценивают свыше 244 млн рублей, сообщает РИА Новости .

На данный момент по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестованы трое фигурантов — начальник управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, экс-конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин и гражданин России Евгений Потапов.

С 2019 по 2021 год фигуранты организовывали подложные торги во время процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона». С помощью такой схемы им удалось украсть 15 объектов недвижимости, которые принадлежали Минобороны.

Грачева, Асташкина и Потапова заключили под стражу. Расследование громкого дела продолжается.

Ранее двух экс-сотрудников центра «Патриот» МО обвинили во взяточничестве. Предварительно, они незаконно получили средства на сумму, превышающую 27,5 млн рублей.