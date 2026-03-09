В Бахрейне несколько человек пострадали в результате атаки БПЛА

В результате атаки в районе Ситра к югу от столицы Бахрейна Манамы пострадали несколько гражданских лиц, сообщает РИА Новости .

«Мирные жители получили ранения, один из них серьезные, нанесен ущерб ряду домов в районе Ситра в результате атаки иранских беспилотников», — говорится в заявлении МВД королевства.

При этом в соцсети Х появилось видео, как, предположительно, направленная для перехвата ракета упала на дом в жилом квартале.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов, расположенных в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, ряд ближневосточных стран ввел запрет на использование своего воздушного пространства.

