В Архангельске женщина с огромным ножом пугает соседей в многоэтажке

Жители одного из многоквартирных домов у Белого моря в Архангельске жалуются, что не могут спокойно отпускать детей из дома, потому что одна из соседок буквально обезумела. Судя по записям с камер, женщина рано утром пинает чужие двери в квартиры, а также уходит из дома с огромным кухонным ножом в руке. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что 2 марта 2025 года в 08:40 по местному времени женщина отправилась по своим делам с огромным ножом в руке. 30 июля в 06:32 утра она кричала, ругалась матом и пинала соседскую дверь. 1 августа в 12:32 она била в соседскую квартиру дверью от своего жилья.

Жители многоквартирного дома боятся выходить из квартир, а также не отпускают детей одних из-за страха, что женщина с неадекватным поведением может напасть на них и нанести физический урон.

По словам жильцов, они не знают, как помочь женщине и обезопасить себя. Тем временем приступы безумия у нее стали повторяться чаще.