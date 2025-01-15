В Анапе подросток внезапно умер после уборки мазута

В Анапе скончался 17-летний юноша по имени Александр. Родные предполагают, что парень надышался мазутом — он помогал устранять последствия разлива нефтепродуктов в Черном море. Причину смерти студента выяснят специалисты, сообщает 93.ru .

Брат покойного заявил, что Александр учился в Анапском индустриальном техникуме и с недавнего времени помогал убирать мазут с берегов Черного моря. На днях юноше стало плохо, после чего ему вызвали скорую помощь, но врачи доехать не успели.

«Пришел, наверно, пофоткаться. Но он здоровый был, не болел. Хороший человек», — сказал двоюродный брат Александра.

Родственники умершего парня не обращались в полицию.

В учебном заведении подтвердили смерть 17-летнего студента, заявив, что на уборку мазута отпускают только совершеннолетних обучающихся. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что умерший студент «не был организованным волонтером» на уборке пляжей.

По факту смерти юноши проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что ждет активной работы комиссии по ликвидации разлива мазута в Черном море.

