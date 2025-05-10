В аэропорту Читы ввели временные ограничения из-за ландшафтного пожара
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Международный аэропорт Читы (Кадала) в субботу утром ввел временные ограничения на работу из-за ландшафтного пожара, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения на прием и выпуск самолетов действовал с 09:10 по московскому времени. Причиной принятых мер стало возгорание сухой травы за пределами воздушной гавани. Пожар начал подбираться к летному полю.
«Ситуация контролируема. Угрозы безопасности полетов, самому аэропорту нет», — написал Кореняко в Telegram-канале.
Представитель Росавиации добавил, что в 11:10 по Москве читинский аэропорт возобновил работу в штатном режиме.