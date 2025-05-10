В аэропорту Читы ввели временные ограничения из-за ландшафтного пожара

сегодня в 12:08

Международный аэропорт Читы (Кадала) в субботу утром ввел временные ограничения на работу из-за ландшафтного пожара, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действовал с 09:10 по московскому времени. Причиной принятых мер стало возгорание сухой травы за пределами воздушной гавани. Пожар начал подбираться к летному полю.

«Ситуация контролируема. Угрозы безопасности полетов, самому аэропорту нет», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Представитель Росавиации добавил, что в 11:10 по Москве читинский аэропорт возобновил работу в штатном режиме.