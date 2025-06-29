Утечка газа случилась в супермаркете во Владивостоке, 9 человек пострадали

Утечка газа случилась в супермаркете во Владивостоке в Приморском крае. Не менее девяти человек пострадали, некоторые из них упали без сознания, сообщает SHOT .

Утечка газа случилась в одном из гипермаркетов города на улице Борисенко. Работники и посетители ощутили странные симптомы — они кашляли и падали в обморок. После этого торговый центр начали эвакуировать.

На месте инцидента трудятся сотрудники экстренных служб. Причина, по которой произошла утечка газа, выясняется. Что это за вещество, тоже проверяют.

Ранее в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошла утечка газа в одном из ресторанов, после чего произошел взрыв. Кафе находилось на третьем этаже.