Устроивший взрыв в Ставрополе жил в том же доме, что и погибший ветеран СВО

29-летний Никита П., предположительно, устроивший взрыв в Ставрополе, в результате которого погиб ветеран СВО и замглавы города Заур Гурциев, жил по соседству с погибшим, сообщает SHOT .

Мужчина снимал квартиру в доме на улице Чехова, во дворе которого он взорвал гранату. По предварительным данным, мужчина — уроженец Краснодарского края, официально нигде не трудоустроен.

Ночью он подошел к Гурциеву и привел в действие СВУ. В результате оба погибли. СК возбудил уголовное дело после взрыва по факту убийства двух лиц общеопасным способом и незаконного приобретения взрывных устройств.

Ранее в Сети появилось видео с моментом взрыва ветерана СВО. В ролике показана встреча двух мужчин. После этого раздается взрыв. Можно увидеть дым и искры.