Уснул за рулем: водитель рейсового автобуса в Ижевске устроил ДТП с 6 пострадавшими
Шесть человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Ижевске
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В результате аварии с участием рейсового автобуса, произошедшей в Ижевске, травмы получили 6 человек, сообщает SHOT.
ДТП случилось неподалеку от дома № 273 на Удмуртской улице. Автобус МАЗ на полной скорости снес опору ЛЭП, а затем врезался в другой автобус, который следовал в попутном направлении.
При столкновении пострадали 6 пассажиров, их доставили в местную больницу.
Предварительно, причиной аварии стало то, что 40-летний водитель уснул за рулем. По факту произошедшего началась проверка.