Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров

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Информацию о смерти российского ученого-океанолога исследователя Арктики и Антарктики, члена-корреспондента РАН (2008) Артура Чилингарова опубликовала Госдума в своем Telegram-канале .

Ему было 84 года.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Артура Чилингарова.

«Он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги», - сказал Володин.

Также председатель Госдумы отметил, что Чилингаров решал задачи в любой сфере, включая науку и законотворчество.

«Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова – пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - заключается в сообщении.

За свою жизнь Чилингаров получил множество наград, а также всероссийское и мировое признание. Из-за СВО на Украине он попал под международные санкции ряда стран.