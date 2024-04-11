Украинский дрон упал на строящееся здание ЦРБ под Липецком

Киевские боевики ударили дроном по строящемуся зданию ЦРБ в селе Доброе в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram .

«Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе. Глава района Анатолий Попов оперативно докладывает о ситуации. Жертв нет», — написал губернатор.

На место работают сотрудники правоохранительных органов. Угроза атаки БПЛА на территории Добровского района сохраняется.

Ранее на территории Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности. Губернатор пояснил, что введение особого режима не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.