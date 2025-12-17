Украинские мошенники заставили футболиста Закиева распространять наркотики

Задержанный футболист Медиалиги Артур Закиев выполнял указания злоумышленников с Украины. За выполнение обязанностей курьера ему обещали вознаграждение в размере 75 тысяч рублей, сообщает Baza .

Предварительно известно, что преступной целью было устранение вымышленного супруга-бизнесмена известной антимошенницы Екатерины Дуб. Переговоры с телефонным аферистом, представившимся Сергеем, велись более месяца. В конечном итоге было принято решение ликвидировать мужа Дуб ради получения огромного наследства.

В осуществление плана мошенники вовлекли Закиева. Его задачей была замена ампул с отравляющим веществом на сумку, содержащую 10 миллионов тенге. Паролем служила фраза «Том и Джерри». Непосредственно в момент передачи запрещенного вещества футболиста задержали, после чего поместили в следственный изолятор.

При этом Екатерина Дуб не исключает, что Закиев мог не осознавать, что именно он должен был доставить ядовитое вещество.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала 22-летнего футболиста Артура Закиева. Его заподозрили в сбыте наркотиков.

