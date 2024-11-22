Украина вернула россиян, вывезенных при вторжении ВСУ в Курскую область

В Россию вернулись 46 человек, вывезенных на Украину при атаке под Курск

Россия и Украина договорились о возвращении 46 жителей Курской области, которых вывезли во время нападения украинской армии на регион. Все они вернулись в РФ, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале .

Курян вывезли украинские военные, напавшие на регион в августе 2024 года. Все из возвращенных — жители Суджанского района, среди них 12 детей (один новорожденный, один в возрасте до 3-х лет) и инвалид-колясочник.

«Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — написала Москалькова.

Гуманитарную акцию провели благодаря содействию со стороны федеральных властей России, спецслужб, госорганов Белорусии и губернатора Курской области Алексея Смирнова. Особую роль сыграл Международный комитет Красного Креста, отметила уполномоченный по правам человека.

Москалькова также заявила, что по этому вопросу велся диалог с украинской стороной.