UKMTO: очередное судно атаковано у побережья Йемена

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Очередное нападение неизвестных на судно у побережья Йемена произошло рядом с Аденом, пишет ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при британских ВМС.

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена», — сказано в сообщении.

В настоящее время происходит расследование обстоятельств инцидента. UKMTO призвало суда соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной активности. Инцидент был классифицирован как нападение, однако прочих подробностей не приводится.

Ранее йеменские хуситы сообщили об ударе двумя беспилотными катерами по судну Tutor в Красном море. Корабль, который шел в порт Израиля, затонул.