Уфимец расстрелял из фейерверка и сжег Деда Мороза на площади города

В Уфе в Республике Башкортостан местный житель расстрелял из фейерверка Деда Мороза, он сгорел. Городская елка тоже могла быть уничтожена, но ее вовремя спасли сотрудники полиции, сообщает Baza .

Уфимец разместил фейерверк на площади с людьми рядом с праздничной инсталляцией. После того, как мужчина запустил салют, он начал стрелять в разные стороны. Одна часть попала в толпу, другая в фигуру Деда Мороза.

Декорация загорелась. Она была полностью уничтожена за несколько минут.

Огонь чуть не перебросился на находящуюся неподалеку елку. Рядом были сотрудники полиции. Они потушили огонь огнетушителем.

Мужчину задержали. Ему могут выписать штраф.

На опубликованной записи видно, что фигура Деда Мороза начала гореть. Мужчина пытался потушить ее, однако инсталляция быстро выгорела. На следующем кадре два полицейских с огнетушителями ликвидировали возгорание.

