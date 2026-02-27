Учительницу и ее мужа-бизнесмена жестоко убили в Прокопьевске Происшествия сегодня в 15:54

В ночь на 26 февраля в Прокопьевске Кемеровской области в одном из домов на улице Главная нашли тела учительницы и ее мужа-бизнесмена. Супругов жестоко убили, сообщает Telegram-канал «112».