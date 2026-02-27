Учительницу и ее мужа-бизнесмена жестоко убили в Прокопьевске
В ночь на 26 февраля в Прокопьевске Кемеровской области в одном из домов на улице Главная нашли тела учительницы и ее мужа-бизнесмена. Супругов жестоко убили, сообщает Telegram-канал «112».
Предварительно известно, что на теле женщины были обнаружены ножевые ранения, а на теле мужчины — огнестрельные.
Предполагается, что причиной преступления могут быть долги погибшего мужчины.
По факту произошедшего Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.