Ученый в Антарктиде изнасиловал коллегу и грозит убить остальных

Ученые исследовательской станции в Антарктиде пожаловались на своего коллегу, который изнасиловал человека и грозит расправиться с остальными. Они предполагают, что мужчина сошел с ума, сообщает Baza .

О происходящем написал журнал The Times. Министр окружающей среды Южной Африки Дион Джордж рассказал, что один их ученых на базе Sanae IV поругался с коллегой, а затем избил его. По некоторым данным, тот же мужчина уже угрожал убить других сотрудников, а одного из них изнасиловал.

Джордж отметил, что причина такого поведения вполне может заключаться в условиях работы в Антарктиде, которая напоминает труд в космосе. Люди живут очень тесно, они отрезаны от всего мира и могут общаться только друг с другом.

В том числе виноват и климат Антарктиды, который может дезориентировать. Перед отправкой в командировке все южноафриканские ученые проходили психологическое тестирование.

При этом им придется провести вместе еще минимум 10 месяцев. Власти ЮАР обещали разобраться с агрессивным сотрудником.