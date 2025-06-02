Участок ж/д под Брянском, где был взорван мост, обследовали за час до взрыва

Специалисты провели обследование участка моста в Брянской области, где был взрыв, примерно за час до ЧП, сообщает Baza .

Как рассказали источники, с 26 по 30 мая на железной дороге проводили ремонт. Следователи опросили рабочих, проводивших настройку ж/д полотна. Но они никаких подозрительных людей или предметов не видели.

Также практически за час до взрыва, который прогремел в районе 22:30, данный участок ж/д полотна обследовала ведомственная охрана РЖД. Специалисты не увидели никаких посторонних предметов. При этом, чтобы взорвать мост, злоумышленникам нужно было установить несколько взрывных устройств — это подтверждают показания очевидцев, слышавших несколько хлопков.

Вечером 31 мая в результате подрыва мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области. В результате ЧП погибли семь человек. Потом прозвучал еще один взрыв.

В регионе 2, 3 и 4 июня объявлены днями траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского поезда. РЖД выплатят родственникам погибших при ЧП под Брянском по 2,2 млн рублей.