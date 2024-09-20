Учащийся Лицея кино и телевидения загадочно умер в своей «трешке» в Петербурге

В Санкт-Петербурге 19 сентября обнаружили тело 15-летнего юноши, на котором не виднелось отчетливых признаков насильственной смерти. Труп лежал в трехкомнатной квартире на Дунайском проспекте, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в рядах силовиков.

По данным полиции, юноша находился в квартире, где был прописан. Погибший обучался на первом курсе Лицея кино и телевидения.

Юноша воспитывался в благополучной семье, не состоявшей на учете.

Прочие детали случившегося устанавливаются правоохранительными органами. Причина смерти несовершеннолетнего выясняется.

На днях в Петербурге 20-летний квир-активист убил 53-летнего политического активиста и участника протестов, после чего показывал его труп онлайн. Позже молодой человек сам явился в полицию в Выборге, где признался в содеянном. По словам квира, убитый якобы пытался его изнасиловать.