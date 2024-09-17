В Питере мужчина убил политического активиста и показывал его труп онлайн

Петербургский квир-активист Александр Синько пришел в полицию Выборга и там сознался в убийстве другого местного активиста, который, по его словам, пытался его изнасиловать, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

20-летний Синько снимал на видео момент признания в преступлении в отделе полиции.

«А можно заявление принять об убийстве человека? Я человека убил», — заявил квир-активист.

Жертвой квира стал 53-летний политактивист и участник протестных акций в Петербурге Виталий Иоффе. Синько вел трансляцию преступления в соцсетях: в серии постов в своем Telegram-канале он раскрыл детали убийства.

Сначала квир-активист показывал подписчикам последствия преступления, а потом начал звонить им с телефона своей жертвы, спрашивать советы и демонстрировать изуродованный труп. Кроме того, он зашел на страницу убитого и стал писать еще и с нее.

Синько в прямом эфире пояснил, что пошел на преступление из-за того, что Иоффе пытался его изнасиловать. Также он хотел выйти на правозащитников, которые, по его мнению, могли ему помочь покинуть Россию.

После этого он вызвал такси до Выборга, где решил свести счеты с жизнью. Самоубийство парень совершить не смог, потому пошел и сдался правоохранителям. Сначала полицейские ему не поверили, но после проверки информации задержали квир-активиста.

Ранее Синько несколько раз задерживали за проведение акций в поддержку ЛГБТ*-сообщества и защиту транс-людей. О себе он говорил и писал в женском роде.

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